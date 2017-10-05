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Машину з полковником СБУ в Маріуполі підірвала жінка-диверсант, - журналіст

Диверсантка діяла не одна, з нею був напарник, що контролював обстановку, і давав їй команди
Теракт у Маріуполі, внаслідок якого загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш, вчинила жінка-диверсант.
Машину з полковником СБУ в Маріуполі підірвала жінка-диверсант, - журналіст Фото: dn.npu.gov.ua

Про це розповів військовий журналіст, головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

За даними джерел, розслідування встановило, що машина була підірвана міною, яку вночі встановила жінка-диверсант.

Відомо також, що диверсантка діяла не одна, з нею був напарник, що контролював обстановку, і давав їй команди.

"Виявивши машину Хараберюша, вона встановила міну під водійське сидіння – для цього не потрібно спеціальної підготовки, всього один рух .... Всі обставини замаху випадково зафіксовані на відео однієї з камер спостереження. Дуже схожий почерк, як і в справі про вбивство в Києві журналіста Павла Шеремета", – додав журналіст.

Нагадаємо, 31 березня в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.

Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.

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10 05 2017 17:25
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