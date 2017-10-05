Машину з полковником СБУ в Маріуполі підірвала жінка-диверсант, - журналіст
Про це розповів військовий журналіст, головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
За даними джерел, розслідування встановило, що машина була підірвана міною, яку вночі встановила жінка-диверсант.
Відомо також, що диверсантка діяла не одна, з нею був напарник, що контролював обстановку, і давав їй команди.
"Виявивши машину Хараберюша, вона встановила міну під водійське сидіння – для цього не потрібно спеціальної підготовки, всього один рух .... Всі обставини замаху випадково зафіксовані на відео однієї з камер спостереження. Дуже схожий почерк, як і в справі про вбивство в Києві журналіста Павла Шеремета", – додав журналіст.
Нагадаємо, 31 березня в результаті вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.
Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.
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