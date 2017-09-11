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Маск обговорив з Ердоганом можливість запуску турецьких супутників

Також вони обговорили виробництво машин
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з засновником компаній SpaceX і Tesla Илоном Маском.
Маск обговорив з Ердоганом можливість запуску турецьких супутників Фото: Anadolu

"Ілон Маск прибув до Туреччини, щоб обговорити запуск супутника Turksat 5A і 5B", - сказав агентству прес-секретар турецького лідера. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган прийняв американського бізнесмена в президентському палаці. Як повідомляється, їх зустріч пройшла за закритими дверима і тривала близько години. На ній також були присутні міністр технологій Туреччини і міністр транспорту.

Крім запуску супутників, Маск і Ердоган обговорили виробництво машин. Агентство вказує, що Туреччина має намір представити перший власний автомобіль до 2019 року.

Нагадаємо, у серпні влада Об'єднаних Арабських Емірат підготувала перелік правил і вимог, які зачіпають пересування по дорогах країни безпілотних транспортних засобів.

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09 11 2017 08:55
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