Маск обговорив з Ердоганом можливість запуску турецьких супутників
"Ілон Маск прибув до Туреччини, щоб обговорити запуск супутника Turksat 5A і 5B", - сказав агентству прес-секретар турецького лідера. Про це повідомляє агентство Anadolu.
Ердоган прийняв американського бізнесмена в президентському палаці. Як повідомляється, їх зустріч пройшла за закритими дверима і тривала близько години. На ній також були присутні міністр технологій Туреччини і міністр транспорту.
Крім запуску супутників, Маск і Ердоган обговорили виробництво машин. Агентство вказує, що Туреччина має намір представити перший власний автомобіль до 2019 року.
Нагадаємо, у серпні влада Об'єднаних Арабських Емірат підготувала перелік правил і вимог, які зачіпають пересування по дорогах країни безпілотних транспортних засобів.
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