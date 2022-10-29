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Маск планує створити спеціальну раду для модерації контенту у Twitter

Мільярдер Ілон Маск, який завершив покупку компанії Twitter, анонсував створення ради для модерації контенту "з різними точками зору".
Маск планує створити спеціальну раду для модерації контенту у Twitter Фото: з вільного доступу
Про це Маск написав у Twitter.
 
"Twitter сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору. Жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення облікового запису не буде прийнято до того, як ця рада збереться", - повідомив Маск.
 
Водночас він заявив, що поки що не було внесено жодних змін у політику модерації вмісту Twitter.
 
Нагадаємо, що напередодні Ілон Маск завершив угоду про купівлю компанії Twitter вартістю 44 млрд дол. та звільнив вище керівництво компанії.
 
Маск у квітні запропонував Twitter Inc викупити її акції в угоді загальною сумою близько 44 млрд дол. Утім, після початку переговорного процесу бізнесмен заявив, що відмовляється від своєї пропозиції через те, що компанія порушила домовленості й надала хибну інформацію.
 
Ішлося про те, що керівництво компанії начебто намагалося ввести в оману щодо кількості користувачів соцмережі – через велику кількість ботів. Крім того, конфлікт виник на тлі виплати Twitter Inc багатомільйонної компенсації колишньому начальнику служби мережі та його адвокатам без згоди Маска. Претензії з боку мільярдера висувалися також у зв’язку з приховуванням керівництвом компанії випадків порушення правил кібербезпеки, в тому числі зламів облікових записів користувачів.
 
Компанія звернулася до суду у зв’язку зі спором, який виник із мільярдером.
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29 10 2022 13:37
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