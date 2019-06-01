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Маск показав, який вигляд матиме тестовий космічний корабель для пасажирських перевезень

Фото з’явилося у Twitter Маска
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав, який вигляд матиме тестовий варіант космічного корабля для пасажирських перевезень Starship.
Маск показав, який вигляд матиме тестовий космічний корабель для пасажирських перевезень Фото: reuters.com

Тестова ракета виглядатиме, як на картинці, зазначив Ілон Маск. Остаточний варіант Starship, за його словами, буде інакшим – у ньому "точно будуть вікна".


Фото: twitter.com/elonmusk

Тестовий модуль планують запустити у березні-квітні 2019 року.

Нагадаємо, першим космічним туристом компанії SpaceX, який полетить навколо Місяця, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.

Додамо, що SpaceX оголосила про відкриття туристичних польотів до Місяця в лютому 2017 року. Повідомляли про двох космічних туристів, які вже заплатили за політ. Засновник SpaceX Ілон Маск говорив, що космічна подорож триватиме близько тижня. Туристи облетять супутник Землі, не здійснюючи посадки, і повернуться назад. Загалом вони подолають відстань 500-650 тисяч кілометрів.

На початку серпня NASA назвала імена астронавтів для місій SpaceX і Boeing.

 
 
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06 01 2019 13:31
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