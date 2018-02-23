ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗасновник SpaceX і Tesla Ілон Маск виказав таємницю, яка стосується його нового масштабного проекту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск "випадково" назвав пароль до майбутнього глобального інтернету
Нікому не кажіть, пароль від wi-fi -"марсіани"
Ілон Маск. Фото: Getty
Американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск "випадково" назвав пароль від всесвітньої мережі Інтернет.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
Маск розповів, що два перших супутники мережі Starlink, Tintin A і Tintin B, успішно виведені на орбіту і незабаром будуть готові послати на Землю сигнал "Привіт, світ".
Потім він у коментарі до цього повідомлення дописав: "Нікому не кажіть, пароль від wi-fi -"марсіани"".
За допомогою цих супутників Маск сподівається після 2020-го року повністю покрити планету інтернетом. Вартість такого масштабного проекту оцінюється в $10 млрд.
Нагадаємо, 6 лютого відбувся історичний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy, який через сім років підготовки провела компанія Ілона Маска SpaceX.
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