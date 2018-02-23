Маск "випадково" назвав пароль до майбутнього глобального інтернету

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск виказав таємницю, яка стосується його нового масштабного проекту.

Американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск "випадково" назвав пароль від всесвітньої мережі Інтернет.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter

Маск розповів, що два перших супутники мережі Starlink, Tintin A і Tintin B, успішно виведені на орбіту і незабаром будуть готові послати на Землю сигнал "Привіт, світ".

Потім він у коментарі до цього повідомлення дописав: "Нікому не кажіть, пароль від wi-fi -"марсіани"".

За допомогою цих супутників Маск сподівається після 2020-го року повністю покрити планету інтернетом. Вартість такого масштабного проекту оцінюється в $10 млрд.