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Маск "випадково" назвав пароль до майбутнього глобального інтернету

Нікому не кажіть, пароль від wi-fi -"марсіани"
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск виказав таємницю, яка стосується його нового масштабного проекту.
Маск "випадково" назвав пароль до майбутнього глобального інтернету Ілон Маск. Фото: Getty
Американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск "випадково" назвав пароль від всесвітньої мережі Інтернет.
 
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
 
Маск розповів, що два перших супутники мережі Starlink, Tintin A і Tintin B, успішно виведені на орбіту і незабаром будуть готові послати на Землю сигнал "Привіт, світ".
 
Потім він у коментарі до цього повідомлення дописав: "Нікому не кажіть, пароль від wi-fi -"марсіани"".
 
За допомогою цих супутників Маск сподівається після 2020-го року повністю покрити планету інтернетом. Вартість такого масштабного проекту оцінюється в $10 млрд.
 
Нагадаємо, 6 лютого відбувся історичний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy, який через сім років підготовки провела компанія Ілона Маска SpaceX.
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23 02 2018 22:57
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