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Маск заявив, що має дозвіл на будівництво перших тунелів Hyperloop

Час в дорозі від центру Нью-Йорка до Вашингтона займе 29 хвилин, замість понад 3 годин
Ілон Маск стверджує, що влада дала дозвіл на будівництво перших підземних тунелів для вакуумного транспорту Hyperloop
Маск заявив, що має дозвіл на будівництво перших тунелів Hyperloop Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє The Verge.

Отримати підтвердження слів Маска від представників влади поки не вдалося. Сам же Маск, не втрачаючи часу, розповів деякі подробиці. Маршрут пройде по лінії Нью-Йорк - Філадельфія - Балтімор - Вашингтон.

Час в дорозі від центру Нью-Йорка до Вашингтона займе 29 хвилин. Звичайний потяг проходить цю дистанцію за 3 години 20 хвилин.

Будівництвом тунеля займатиметься компанія Ілона Маска The Boring Company.

Якщо проект стартує, Маску треба буде отримати дозвіл на роботи від 6 штатів, 17 округів, десятків міст.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск запланував на кінець літа випробування надважкої ракети Falcon Heavy.

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20 07 2017 23:46
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