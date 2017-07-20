Маск заявив, що має дозвіл на будівництво перших тунелів Hyperloop

Час в дорозі від центру Нью-Йорка до Вашингтона займе 29 хвилин, замість понад 3 годин

Ілон Маск стверджує, що влада дала дозвіл на будівництво перших підземних тунелів для вакуумного транспорту Hyperloop

Про це повідомляє The Verge.

Отримати підтвердження слів Маска від представників влади поки не вдалося. Сам же Маск, не втрачаючи часу, розповів деякі подробиці. Маршрут пройде по лінії Нью-Йорк - Філадельфія - Балтімор - Вашингтон.

Час в дорозі від центру Нью-Йорка до Вашингтона займе 29 хвилин. Звичайний потяг проходить цю дистанцію за 3 години 20 хвилин.

Будівництвом тунеля займатиметься компанія Ілона Маска The Boring Company.

Якщо проект стартує, Маску треба буде отримати дозвіл на роботи від 6 штатів, 17 округів, десятків міст.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск запланував на кінець літа випробування надважкої ракети Falcon Heavy.