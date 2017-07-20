ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІлон Маск стверджує, що влада дала дозвіл на будівництво перших підземних тунелів для вакуумного транспорту HyperloopПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск заявив, що має дозвіл на будівництво перших тунелів Hyperloop
Час в дорозі від центру Нью-Йорка до Вашингтона займе 29 хвилин, замість понад 3 годин
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє The Verge.
Отримати підтвердження слів Маска від представників влади поки не вдалося. Сам же Маск, не втрачаючи часу, розповів деякі подробиці. Маршрут пройде по лінії Нью-Йорк - Філадельфія - Балтімор - Вашингтон.
Час в дорозі від центру Нью-Йорка до Вашингтона займе 29 хвилин. Звичайний потяг проходить цю дистанцію за 3 години 20 хвилин.
Будівництвом тунеля займатиметься компанія Ілона Маска The Boring Company.
Якщо проект стартує, Маску треба буде отримати дозвіл на роботи від 6 штатів, 17 округів, десятків міст.
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск запланував на кінець літа випробування надважкої ракети Falcon Heavy.
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20 07 2017 23:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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