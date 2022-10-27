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Маск заявив, що вже купив Twitter: пояснив, навіщо

Ольга
Матарикіна
Про це він написав у листі до рекламодавців.
Маск заявив, що вже купив Twitter: пояснив, навіщо Фото: БелТА
Мільярдер Ілон Маск опублікував звернення до рекламодавців Twitter, за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи, у якому пояснив, чому він купив соцмережу.
 
Листа Маск опублікував у Twitter, пише TechCrunch.
 
Видання нагадує, що наразі він перебуває в Сан-Франциско та проводить тиждень у штаб-квартирі Twitter.
 
"Було багато спекуляцій про те, чому я купив Twitter і що я думаю про рекламу. Більшість із них була неправильною", – заявив Маск, фактично, підтвердивши, що вже придбав соцмережу.
 
Маск повторив деякі з основних тез, які він заявляв відтоді, як вперше оголосив про придбання у квітні.
 
"Причина, з якої я купив Twitter, криється в тому, що для майбутнього цивілізації важливо мати цифровий майданчик, де можна буде обговорювати широке коло ідей, і не скочуватися у насильство", – зауважив засновник SpaceX.
 
"Ось чому я купив Twitter. Я зробив це не тому, що це буде легко. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю", – додав він.
 
"Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії", – писав Маск у квітні.
 
"Однак з моменту здійснення моєї інвестиції я усвідомлюю, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в її нинішньому вигляді. Twitter має надзвичайний потенціал. Я розблокую його", – написав він зараз.
 
Маск вважає, що існує великий ризик того, що соцмережі розділяться на крайніх правих та крайніх лівих, працюватимуть як ехо-кімнати, і що в такий спосіб суспільство розколеться, і втратиться можливість діалогу. Зі слів Маска, він купив Twitter, щоб завадити цьому.
 
Він закінчує лист, повідомляючи рекламодавцям, що Twitter прагне "бути найбільш шанованою рекламною платформою у світі, яка зміцнює ваш бренд і розвиває ваше підприємство".
 
 
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27 10 2022 20:24
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