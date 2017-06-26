Масова бійка у столичному Гідропарку: ножове поранення отримав військовослужбовець

У київському Гідропарку конфлікт переріс у масову бійку, в якій військовослужбовець отримав ножове поранення

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

За попередньою інформацією, в бійці брало участь шість чоловік. У результаті військовослужбовець отримав ножове поранення і зараз у важкому стані знаходиться в лікарні.

Повідомляється, що поранений - Ілля Володимирович, 1994 року народження, прописаний у Нікополі.

Правоохоронцям вдалося затримати передбачуваного нападника, який завдав потерпілому ножові поранення. Раніше він вже притягувався до відповідальності за статтями 115 і 186 ККУ

За попередньою інформацією, його затримали в лікарні, куди він також потрапив з травмами після бійки. У нього виявили ніж.

Нагадаємо, у виправній колонії у Шостці Сумської області рано вранці 22 червня відбулася масова бійка, в результаті якої загинув один ув'язнений.