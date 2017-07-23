Масове отруєння дітей у Бердянську: відповідальних за поїздку в санаторій відсторонили
"У зв'язку з отруєнням дітей в оздоровчому таборі в Бердянську вирішено на час перевірки усунути від роботи директора департаменту соцзахисту пані Козловську і начальника управління по роботі з учасниками АТО пана Звірка", - написав міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.
За словами мера, їхня подальша доля буде визначена найближчим часом.
Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходи за фактом масового отруєння дітей у Бердянську.
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