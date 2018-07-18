Масове отруєння у таборі "Яструбок": кількість потерпілих зросла до 91 До відділення поліції направлено подання про відкриття кримінального провадження

Кількість потерпілих внаслідок масового отруєння в дитячому таборі "Яструбок", що в Донецькій області, зросла до 91.

Фото: з відкритих джерел

Про це 18 липня повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Йдеться про госпіталізацію 76 дітей та 15 дорослих з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт". Комплексне санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху триває. Відібрано зразки проб харчових продуктів, води, змиви з об’єктів довкілля, обстежено персонал закладу. До відділення поліції направлено подання про відкриття кримінального провадження. Як повідомляв iPress.ua, інцидент стався 16 липня. Після вечері діти нездужали: підвищилася температура, почалася нудота. До з'ясування обставин отруєння роботу табору призупинили.

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