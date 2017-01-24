Масове отруєння у Житомирі: 17 дітей у лікарні, школа на карантині

У Житомирі через масове отруєння захворіли 23 учні, 17 із них потрапили до лікарніді.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

Зазначається, що в аналізах кількох школярів, які захворіли на кишкову інфекцію у Житомирі, знайшли ротавірус.

Про масове отруєння дітей у гуманітарній гімназії №23 стало відомо 21 січня. Загалом захворіли 23 учні. 17 із них потрапили до лікарні.

Харчовий шлях передачі інфекції можна виключити, каже міська влада, бо серед хворих були діти, які не їли в гімназійній їдальні.

Школу закрили на карантин до 27 січня включно.

Ротавірусна інфекція належить до групи гострих кишкових інфекцій. Крім шлунково-кишкового тракту, ці віруси можуть вражати верхні дихальні шляхи.