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Масове виробництво Cybertruck планує запустити Tesla у 2023 – ЗМІ

Компанія Tesla Ілона Маска планує запустити масове виробництво електричних автомобілів Cybertruck наприкінці 2023 року.
Масове виробництво Cybertruck планує запустити Tesla у 2023 – ЗМІ Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Reuters.
 
Минулого місяця у Tesla заявили, що працюють над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до початку виробництва нової моделі. Ба більше, "раннє виробництво" Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року.
 
"Ми на останньому етапі з Cybertruck", – сказав Маск у розмові з фінансовими аналітиками.
 
Tesla не відповіла на прохання про коментар.
 
Зазначається, що запуск виробництва Cybertruck зробить Tesla учасником в одному з найприбутковіших сегментів ринку електромобілів США та конкурентом електричних пікапів від Ford та Rivian Automotive, обидві з яких випустили моделі в обмеженій кількості.
 
У січні Маск назвав брак компонентів джерелом для перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.
 
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01 11 2022 15:52
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