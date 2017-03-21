Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Масове закриття ФОПів в Україні зменшилось, - ІНФОГРАФІКА

Цього тижня українці відкрили більше ФОП, ніж закрили
З 20 березня 2017 року масове закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП) припинилося.
Масове закриття ФОПів в Україні зменшилось, - ІНФОГРАФІКА Фото: Сегодня

Цього тижня українці відкрили більше ФОП, ніж закрили, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

Зазначимо, на початку березня Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців, внесення змін до даних про діючі ФОПи, відкриття юридичних осіб та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру на сайті "Будинок юстиції" та виконавчого урядового порталу.

Нагадаємо, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку. Раніше фізична особа-підприємець мала сплачувати 5% податку та ЄСВ від прибутку за місяць. При цьому, у разі, коли прибутку не було, сплачувати податки було не потрібно.

В результаті в Україні фіксувалось масове закриття ФОПів. Також  заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.

З того часу в Україні було закрито понад 250 тис. ФОП.

Згідно з даними OpenDataBot, найбільше було закрито в Київській (44004), Харківській (26222) і Дніпропетровській (26558) областях.

Переважна більшість закритих приватних підприємців відносилися до галузей оптової та роздрібної торгівлі, складських і транспортних послуг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2017 19:21
ТЕГИ: ФОП, податки
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.