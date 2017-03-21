Масове закриття ФОПів в Україні зменшилось, - ІНФОГРАФІКА

Цього тижня українці відкрили більше ФОП, ніж закрили

З 20 березня 2017 року масове закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП) припинилося.

Цього тижня українці відкрили більше ФОП, ніж закрили, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

Зазначимо, на початку березня Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців, внесення змін до даних про діючі ФОПи, відкриття юридичних осіб та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру на сайті "Будинок юстиції" та виконавчого урядового порталу.

Нагадаємо, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку. Раніше фізична особа-підприємець мала сплачувати 5% податку та ЄСВ від прибутку за місяць. При цьому, у разі, коли прибутку не було, сплачувати податки було не потрібно.

В результаті в Україні фіксувалось масове закриття ФОПів. Також заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.

З того часу в Україні було закрито понад 250 тис. ФОП.

Згідно з даними OpenDataBot, найбільше було закрито в Київській (44004), Харківській (26222) і Дніпропетровській (26558) областях.

Переважна більшість закритих приватних підприємців відносилися до галузей оптової та роздрібної торгівлі, складських і транспортних послуг.