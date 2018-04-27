Масові протести у Нікарагуа: загинуло вже 63 людини, 160 постраждало, - ФОТО
За даними телеканалу ABC News, великі студентські протести відбулися в четвер, 26 квітня. Жертвами протестів стали 63 людини, ще 15 зникли безвісти, проте влада не підтверджує цю інформацію. Також, правозахисники розповіли про 160 постраждалих. Відзначається, що 9 з них втратили зір, а ще двоє в даний момент паралізовані.
Фото: Reuters
Нагадаємо, що люди вийшли на вулиці після того, як уряд вирішив просувати реформи національної системи соціального захисту у відповідь на фінансову кризу, що впливає на Національний інститут соціального забезпечення (INSS).
Фото: Reuters
Реформи передбачають податок у розмірі 5% до пенсій та інвалідності і збільшують внески, які сплачують як працівники, так і роботодавці. Уряд звинувачують у тому, що пенсіонери і працівники тепер змушені платити за неефективне управління системою.
Фото: Reuters
24 квітня президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив про скасування реформи соціального забезпечення. Він заявив, що влада повинна відновити порядок, щоб "не допустити хаосу, злочину і грабежів", для чого уряд "буде шукати інші способи забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи".
В Amnesty International заявили, що влада здійснює "страшне придушення інакомислення".
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