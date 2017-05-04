Масові протести у Полтаві: між мітингувальниками та охороною виникли сутички
"Сутички сталися між представниками власника (охороною), до якого рішенням органів місцевого самоврядування перейшла арка, та громадянами. Зараз на місці працює поліція і керівництво міста", - розповів начальник відділу комунікації УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв, інформує "Громадське".
За словами Сулаєва, є інформація про поранених та травомваних.
"Є дані про те, що пролилася кров. Ми з’ясовуємо також, що це за травми. Також ймовірно, що хтось застосував ножа", - повідомив він.
Участь у протестах брали до 300 людей. За словами Сулаєва, мітинг був попередньо узгоджений з владою. Станом на 20:33 людей на місці протестів побільшало.
"Мітинг починався мирно. Прийшли дівчата з плакатами, а потім все закінчилося сутичками", - додав Сулаєв.
Зазначимо, що у житловому будинку близько півроку тому була передана у власність приватній особі арка так званого "Газетного ряду", де продавалася преса та через яку ходили мешканці зазначеного будинку.
З часів її передачі власник перекрив арку парканом та унеможливив прохід через неї. Це стало приводом до масових протестів городян.
На відео видно, як протестувальники вийшли з плакатами "Наш будинок - наша арка!", "Спільна арка - наша безпека" та інші. Пізніше вони почали демонтувати встановлену огорожу. На місце протестів прибула охорона.
Між ними та протестувальниками сталися сутички, охоронці застосували кийки. Протестувальники ж у свою чергу були озброєні палицями, також були застосовані димові шашки.
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