Масові протести у Полтаві: між мітингувальниками та охороною виникли сутички

У центрі Полтави на масових протестах проти забудови арки сталися сутички протестувальників з охороною, внаслідок яких є поранені та травмовані.

"Сутички сталися між представниками власника (охороною), до якого рішенням органів місцевого самоврядування перейшла арка, та громадянами. Зараз на місці працює поліція і керівництво міста", - розповів начальник відділу комунікації УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв, інформує "Громадське".

За словами Сулаєва, є інформація про поранених та травомваних.

"Є дані про те, що пролилася кров. Ми з’ясовуємо також, що це за травми. Також ймовірно, що хтось застосував ножа", - повідомив він.

Участь у протестах брали до 300 людей. За словами Сулаєва, мітинг був попередньо узгоджений з владою. Станом на 20:33 людей на місці протестів побільшало.

"Мітинг починався мирно. Прийшли дівчата з плакатами, а потім все закінчилося сутичками", - додав Сулаєв.

Зазначимо, що у житловому будинку близько півроку тому була передана у власність приватній особі арка так званого "Газетного ряду", де продавалася преса та через яку ходили мешканці зазначеного будинку.

З часів її передачі власник перекрив арку парканом та унеможливив прохід через неї. Це стало приводом до масових протестів городян.

На відео видно, як протестувальники вийшли з плакатами "Наш будинок - наша арка!", "Спільна арка - наша безпека" та інші. Пізніше вони почали демонтувати встановлену огорожу. На місце протестів прибула охорона.

Між ними та протестувальниками сталися сутички, охоронці застосували кийки. Протестувальники ж у свою чергу були озброєні палицями, також були застосовані димові шашки.