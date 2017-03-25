Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Масові затримання в Мінську, - ФОТОрепортаж

Серед затриманих близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів
У Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі - неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.
Масові затримання в Мінську, - ФОТОрепортаж Фото: "Дождь"

Серед затриманих близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.


Фото: Сергій Гапон / AFP / Scanpix / LETA


Фото: Євген Ерчак


Фото: Євген Ерчак


Фото: Євген Ерчак


Фото: Євген Ерчак


Фото: Василь Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA


Фото: Сергій Гапон / AFP / Scanpix / LETA


Фото: Василь Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA


Фото: Євген Єрчак


Фото: Євген Єрчак


Фото: Євген Єрчак


Фото: Євген Єрчак

Нагадаємо, сьогодні у Мінську правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН.

25 березня в Білорусі відзначають День Волі. В цей день в 1918 році в Мінську було проголошено державну самостійність Білоруської Народної Республіки. Білоруси традиційно святкують цю дату мітингами і ходами під національними біло-червоно-білими прапорами. Офіційно ця дата в Білорусі не відзначається.

Цьогоріч День Волі співпав з акціями протесту, які тривають понад місяць. Обурення білорусів викликав так званий "податок на дармоїдів".

Мінська влада не дозволила вуличні акції в столиці зі збором людей біля Академії наук і в Київському парку. На площі Бангалор заявники святкувати День Волі не захотіли. Ще за кілька днів до цього почалися затримання активістів, опозиційних політиків і журналістів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2017 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.