Масові затримання в Мінську, - ФОТОрепортаж

У Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі - неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.

Серед затриманих близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.



Фото: Сергій Гапон / AFP / Scanpix / LETA



Фото: Євген Ерчак



Фото: Євген Ерчак



Фото: Євген Ерчак



Фото: Євген Ерчак



Фото: Василь Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA



Фото: Сергій Гапон / AFP / Scanpix / LETA



Фото: Василь Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA



Фото: Євген Єрчак



Фото: Євген Єрчак



Фото: Євген Єрчак



Фото: Євген Єрчак

Нагадаємо, сьогодні у Мінську правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН.

25 березня в Білорусі відзначають День Волі. В цей день в 1918 році в Мінську було проголошено державну самостійність Білоруської Народної Республіки. Білоруси традиційно святкують цю дату мітингами і ходами під національними біло-червоно-білими прапорами. Офіційно ця дата в Білорусі не відзначається.

Цьогоріч День Волі співпав з акціями протесту, які тривають понад місяць. Обурення білорусів викликав так званий "податок на дармоїдів".

Мінська влада не дозволила вуличні акції в столиці зі збором людей біля Академії наук і в Київському парку. На площі Бангалор заявники святкувати День Волі не захотіли. Ще за кілька днів до цього почалися затримання активістів, опозиційних політиків і журналістів.