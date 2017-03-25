Масові затримання в Мінську, - ФОТОрепортаж
Серед затриманих близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.
Фото: Сергій Гапон / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Євген Ерчак
Фото: Євген Ерчак
Фото: Євген Ерчак
Фото: Євген Ерчак
Фото: Василь Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA
Фото: Сергій Гапон / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Василь Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA
Фото: Євген Єрчак
Фото: Євген Єрчак
Фото: Євген Єрчак
Фото: Євген Єрчак
Нагадаємо, сьогодні у Мінську правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН.
25 березня в Білорусі відзначають День Волі. В цей день в 1918 році в Мінську було проголошено державну самостійність Білоруської Народної Республіки. Білоруси традиційно святкують цю дату мітингами і ходами під національними біло-червоно-білими прапорами. Офіційно ця дата в Білорусі не відзначається.
Цьогоріч День Волі співпав з акціями протесту, які тривають понад місяць. Обурення білорусів викликав так званий "податок на дармоїдів".
Мінська влада не дозволила вуличні акції в столиці зі збором людей біля Академії наук і в Київському парку. На площі Бангалор заявники святкувати День Волі не захотіли. Ще за кілька днів до цього почалися затримання активістів, опозиційних політиків і журналістів.
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