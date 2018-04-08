Масштабна ДТП на Закарпатті: зіткнулися вантажівка та два легковика, - ФОТО, ВІДЕО
Зіткнулися відразу 3 автомобілі – Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter та вантажівка, в якої знесло кабіну, повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.
У результаті авари постраждали 4 людини – з Чернівецької, Львівської та Одеської областей.
У найважчому стані – постраждалий 1986 року народження, який був у авто Volkswagen Tiguan: у нього черепномозкова важка травма, торакальна черевна травма, множинні переломи стегна з пошкодженням стегнової артерії, він без свідомості.
Ще два постраждалих з цієї автівки також мають численні травми. Зокрема жінка з Одещини, 1991 року, вона в реанімації, у неї торакальна травма, черепномозкова травма, але стабільний стан. У 45-річного водія фури зі Львівської області зламане бедро, гомілка, торакальна травма, черепномозкова травма.
На місці працюють рятувальники і поліція. Трасу на кілька годин перекрито. Наразі організовано об’їзд у бік Ужгорода та Мукачева через сусідні села.
За попередньою інформацією, трасу буде заблоковано ще кілька годин, оскільки на місці працюють не тільки правоохоронці та медики, а й рятувальники.
Нагадаємо, що в Ніжинському районі Чернігівської області потрапив в аварію автобус з дітьми.
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