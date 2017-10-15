Масштабна ДТП в Києві: зіткнулися маршрутка і п'ять автомобілів
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Зіткнулися шість транспортних засобів: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан – маршрутний автобус, Volkswagen, Alfa Romeo і Volkswagen.
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Газель" не впорався з керуванням і спочатку врізався в мікроавтобус Volkswagen.
Постраждали 4 людини, вони госпіталізовані з численними травмами. Кілька автомобілів отримали серйозні механічні пошкодження.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На водія автомобіля Газель складають адміністративний протокол за управлінням транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, стаття 130 КУпАП.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На місці працюють патрульна поліція, три карети швидкої допомоги, слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, в селі Глибоке, що неподалік Ужгорода, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два автомобілі, один розірвало навпіл, а другий вилетів на відбійник і завис.
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