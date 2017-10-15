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Масштабна ДТП в Києві: зіткнулися маршрутка і п'ять автомобілів

Четверо людей госпіталізовані
Масштабне ДТП з постраждалими сталося в Києві на бульварі Перова, в напрямку ст. м Лівобережна в неділю ввечері, 15 жовтня.
Масштабна ДТП в Києві: зіткнулися маршрутка і п Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Зіткнулися шість транспортних засобів: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан – маршрутний автобус, Volkswagen, Alfa Romeo і Volkswagen.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Газель" не впорався з керуванням і спочатку врізався в мікроавтобус Volkswagen.

Постраждали 4 людини, вони госпіталізовані з численними травмами. Кілька автомобілів отримали серйозні механічні пошкодження.


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На водія автомобіля Газель складають адміністративний протокол за управлінням транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, стаття 130 КУпАП.


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці працюють патрульна поліція, три карети швидкої допомоги, слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в селі Глибоке, що неподалік Ужгорода, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два автомобілі, один розірвало навпіл, а другий вилетів на відбійник і завис.

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15 10 2017 23:50
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