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Масштабна ДТП в Одесі за участю вантажівки і автобуса: 11 постраждалих, - ВІДЕО

У результаті зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися
Близько 6:30 16 квітня в Одесі зіткнулися автобус і вантажівка, у результаті чого постраждали 11 осіб.
Масштабна ДТП в Одесі за участю вантажівки і автобуса: 11 постраждалих, - ВІДЕО Фото: 048.ua

ДТП сталася на перехресті вулиць Корнюшина і Кордонної.

За даними правоохоронців, водій мікроавтобуса "Мерседес", рухаючись по Кордонній з боку вулиці Малиновського, не надав перевагу в русі вантажному "Мерседесу", який рухався по вулиці Корнюшина. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

За медичною допомогою звернулися 11 осіб. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, якого доставили в лікарню з легкими тілесними ушкодженнями.

Відзначається, що вантажівка розвозила продукти в магазини, наразі перевантажують вцілілий товар.

Нагадаємо, двоє громадян України опинилися серед п'яти загиблих у дорожній аварії на нерегульованому залізничному переїзді на півночі окупованого Криму, де зіткнулись електричка з маршруткою.

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16 04 2018 11:20
ТЕГИ: Одеса, ДТП
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