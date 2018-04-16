Масштабна ДТП в Одесі за участю вантажівки і автобуса: 11 постраждалих, - ВІДЕО
ДТП сталася на перехресті вулиць Корнюшина і Кордонної.
За даними правоохоронців, водій мікроавтобуса "Мерседес", рухаючись по Кордонній з боку вулиці Малиновського, не надав перевагу в русі вантажному "Мерседесу", який рухався по вулиці Корнюшина. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
За медичною допомогою звернулися 11 осіб. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, якого доставили в лікарню з легкими тілесними ушкодженнями.
Відзначається, що вантажівка розвозила продукти в магазини, наразі перевантажують вцілілий товар.
Нагадаємо, двоє громадян України опинилися серед п'яти загиблих у дорожній аварії на нерегульованому залізничному переїзді на півночі окупованого Криму, де зіткнулись електричка з маршруткою.
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