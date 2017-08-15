Масштабна реформа початкової школи в Україні стартує з 2018 року, - Гриневич
З 2018 року всі першокласники почнуть навчання за новим державним стандартом.
"До масштабного впровадження стандарту повинні пройти перепідготовку понад 22 тис вчителів. Зараз йде доопрацювання модельного курсу для цих вчителів, а також розробка дистанційній складової їх навчання", - цитує Гриневич прес-служба Міносвіти.
За її словами, головним двигуном перепідготовки вчителів стануть інститути післядипломної педагогічної освіти (ІППО), які знаходяться під керівництвом місцевих органів.
"Моє прохання - взяти під патронат ІППО і допомогти їм", - наголосила вона.
Зараз міністр відзначила досягнення 100 шкіл щодо підготовки до нової навчальної школи. Зокрема, Гриневич відзначила готовність навчальних закладів у Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Одеській областях, які "змогли на 100% виконати всі необхідні приготування до старту пілоту нового стандарту".
Також вона розповіла про пілотні школи. За її словами, школи обирали для запуску реформи по ряду критеріїв - від наповнюваності класів до досвіду вчителя і готовності директора до змін.
Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.
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