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Масштабна реформа початкової школи в Україні стартує з 2018 року, - Гриневич

Всі першокласники почнуть навчання за новим стандартом молодшої школи
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла про реформу початкової школи, стандарти якої впровадять по всій країні вже з наступного року.
Масштабна реформа початкової школи в Україні стартує з 2018 року, - Гриневич Фото: president.gov.ua

З 2018 року всі першокласники почнуть навчання за новим державним стандартом.

"До масштабного впровадження стандарту повинні пройти перепідготовку понад 22 тис вчителів. Зараз йде доопрацювання модельного курсу для цих вчителів, а також розробка дистанційній складової їх навчання", - цитує Гриневич прес-служба Міносвіти.

За її словами, головним двигуном перепідготовки вчителів стануть інститути післядипломної педагогічної освіти (ІППО), які знаходяться під керівництвом місцевих органів.

"Моє прохання - взяти під патронат ІППО і допомогти їм", - наголосила вона.

Зараз міністр відзначила досягнення 100 шкіл щодо підготовки до нової навчальної школи. Зокрема, Гриневич відзначила готовність навчальних закладів у Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Одеській областях, які "змогли на 100% виконати всі необхідні приготування до старту пілоту нового стандарту".

"Є області, які не так відповідально поставилися до цього питання. Я дуже прошу докласти максимум зусиль до вирішення всіх необхідних питань. 4 школи з 2 початковими класами в кожній - це не так багато, але на них покладено велику відповідальність, і ми повинні їх підтримати ", - зазначила вона.
 

Також вона розповіла про пілотні школи. За її словами, школи обирали для запуску реформи по ряду критеріїв - від наповнюваності класів до досвіду вчителя і готовності директора до змін.

Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.

Протягом наступного навчального року Міністерство освіти і науки планує провести перепідготовку 22 тисяч учителів початкової школи в рамках реформування системи освіти.
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15 08 2017 21:22
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