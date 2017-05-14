Масштабна вірусна кібератака пошкодила комп'ютери у 150 країнах світу, - Європол

Атака здійснювалась у поєднанні з "хробаком функціональності" і вірус поширювався автоматично

Внаслідок масової кібератаки, яка поширилась 12 травня, постраждали понад 200 тисяч користувачів щонайменше в 150 країнах світу.

Про це у неділю, 14 травня, заявив голова Європолу Роб Уейнрайт. Він зазначив, що існує небезпека зростання кількості уражених комп'ютерів, коли "люди повернуться до роботи в понеділок", повідомляє Reuters.

"Глобальне охоплення безпрецедентне. За останніми підрахунками - це більше 200 тисяч жертв, щонайменше, в 150 країнах. Серед жертв - багато підприємців, в тому числі великі корпорації", - сказав він.

Уейнрайт відзначив, що особливість атаки полягала в тому, що вона здійснювалась у поєднанні з "хробаком функціональності" і вірус поширювався автоматично.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.