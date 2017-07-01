Масштабне ДТП в Києві: п'ять автомобілів розбито
Аварія сталась неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку Борисполя, повідомляє dtp.kiev.ua.
Авто серйозно пошкоджені. Щонайменше одна людин отримала травми.
Фото: ДТП.kiev.ua
"Попередньо, Range Rover зупинився у лівому ряду. За ним став Chevrolet Aveo. Хотів зробити зауваження. Протягом декількох секунд у нього врізалося три авто: одне невстановлене, яке зникло, Lexus та Daewoo Nexia", - йдеться в повідомленні.
Фото: ДТП.kiev.ua
На місці працюють 2 евакуатори.
Як повідомляє "УНН", три смуги автотраси заблоковані через аварію. Рух здійснюється лише по одній смузі. Заторів немає.
Нагадаємо, що за минулу добу на дорогах України загинуло чотири особи, ще 67 - було травмовано.
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