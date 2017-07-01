Масштабне ДТП в Києві: п'ять автомобілів розбито

У Києві на Бориспільській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: п'ять автомобілів розбито.

Аварія сталась неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку Борисполя, повідомляє dtp.kiev.ua.

Авто серйозно пошкоджені. Щонайменше одна людин отримала травми.



Фото: ДТП.kiev.ua

"Попередньо, Range Rover зупинився у лівому ряду. За ним став Chevrolet Aveo. Хотів зробити зауваження. Протягом декількох секунд у нього врізалося три авто: одне невстановлене, яке зникло, Lexus та Daewoo Nexia", - йдеться в повідомленні.



Фото: ДТП.kiev.ua

На місці працюють 2 евакуатори.

Як повідомляє "УНН", три смуги автотраси заблоковані через аварію. Рух здійснюється лише по одній смузі. Заторів немає.

Нагадаємо, що за минулу добу на дорогах України загинуло чотири особи, ще 67 - було травмовано.