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Масштабне ДТП в Києві: п'ять автомобілів розбито

Щонайменше одна людин отримала травми
У Києві на Бориспільській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: п'ять автомобілів розбито.
Масштабне ДТП в Києві: п Фото: ДТП.kiev.ua

Аварія сталась неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку Борисполя, повідомляє dtp.kiev.ua.

Авто серйозно пошкоджені. Щонайменше одна людин отримала травми.


Фото: ДТП.kiev.ua

"Попередньо, Range Rover зупинився у лівому ряду. За ним став Chevrolet Aveo. Хотів зробити зауваження. Протягом декількох секунд у нього врізалося три авто: одне невстановлене, яке зникло, Lexus та Daewoo Nexia", - йдеться в повідомленні.


Фото: ДТП.kiev.ua

На місці працюють 2 евакуатори.

Як повідомляє "УНН", три смуги автотраси заблоковані через аварію. Рух здійснюється лише по одній смузі. Заторів немає.

Нагадаємо, що за минулу добу на дорогах України загинуло чотири особи, ще 67 - було травмовано.

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07 01 2017 12:38
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