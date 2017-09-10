Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Масштабні пожежі охопили Північну Каліфорнію: 1500 будівель знищено вогнем

Через пожежі евакуювали 20 тисяч осіб
В американському штаті Каліфорнія в результаті масштабних лісових пожеж знищено щонайменше 1500 приватних будинків і комерційних будівель.
Масштабні пожежі охопили Північну Каліфорнію: 1500 будівель знищено вогнем

Про це заявили в пожежному департаменті штату.

Як повідомляє AP, на даний момент зафіксовано 14 великих пожеж по всій Північній Каліфорнії, включаючи округи Напа, Сонома і Юба. Через вогонь евакуювали близько 20 тисяч осіб.

У пожежному департаменті, уточнили, що в результаті пожежі постраждало безліч людей. Також повідомляється про зниклих безвісти. Проте точних даних поки немає.

Більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень опублікувало відео пожеж в Каліфорнії, зняте з супутника.

Нагадаємо, напередодні на території торговельного центру "Синдика" в Москві сталася масштабна пожежа, яка охопила всю площу будівлі. Звідти евакуювали понад три тисячі людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2017 22:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.