Масштабні пожежі охопили Північну Каліфорнію: 1500 будівель знищено вогнем
Про це заявили в пожежному департаменті штату.
Як повідомляє AP, на даний момент зафіксовано 14 великих пожеж по всій Північній Каліфорнії, включаючи округи Напа, Сонома і Юба. Через вогонь евакуювали близько 20 тисяч осіб.
У пожежному департаменті, уточнили, що в результаті пожежі постраждало безліч людей. Також повідомляється про зниклих безвісти. Проте точних даних поки немає.
Більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень опублікувало відео пожеж в Каліфорнії, зняте з супутника.
Нагадаємо, напередодні на території торговельного центру "Синдика" в Москві сталася масштабна пожежа, яка охопила всю площу будівлі. Звідти евакуювали понад три тисячі людей.
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