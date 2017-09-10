Масштабні пожежі охопили Північну Каліфорнію: 1500 будівель знищено вогнем

Через пожежі евакуювали 20 тисяч осіб

В американському штаті Каліфорнія в результаті масштабних лісових пожеж знищено щонайменше 1500 приватних будинків і комерційних будівель.

Про це заявили в пожежному департаменті штату.

Як повідомляє AP, на даний момент зафіксовано 14 великих пожеж по всій Північній Каліфорнії, включаючи округи Напа, Сонома і Юба. Через вогонь евакуювали близько 20 тисяч осіб.

У пожежному департаменті, уточнили, що в результаті пожежі постраждало безліч людей. Також повідомляється про зниклих безвісти. Проте точних даних поки немає.

Більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень опублікувало відео пожеж в Каліфорнії, зняте з супутника.

Нагадаємо, напередодні на території торговельного центру "Синдика" в Москві сталася масштабна пожежа, яка охопила всю площу будівлі. Звідти евакуювали понад три тисячі людей.