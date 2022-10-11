Масштабні військові навчання розпочали США та Японія

Японія та Сполучені Штати 10 листопада розпочали масштабні спільні військові навчання Keen Sword на південно-західних японських островах та навколо них, аби посилити оперативну спроможність у цих районах, враховуючи активізацію військової діяльності Китаю.

Про це повідомляє Kyodo News.

У навчаннях, що триватимуть до 19 листопада, візьмуть участь 26 тисяч військовослужбовців сухопутних, морських і повітряних сил самооборони Японії та близько 10 тисяч солдатів армії США, у тому числі з підрозділів Космічних сил.

Крім того, у маневрах будуть задіяні 20 японських та 10 американських кораблів, 250 японських та 120 американських літаків. Також до навчань приєднаються чотири військові кораблі та два літаки з Австралії, Канади та Великої Британії.

Навчання, що моделюють захист віддалених островів, будуть зосереджені на острові Токуносіма у південно-західній префектурі Каґосіма, повідомили в міністерстві оборони Японії.

Маневри спрямовані на підвищення операційного потенціалу військових. Навчання також включатимуть реагування на балістичні ракети, а також операції в нових сферах захисту, таких як космос і кіберпростір.

Маневри Keen Sword проводять раз на два роки.