Матч "Динамо" – "Зірка" може відбутися на іншому стадіоні через борги "Олімпійського"
Про таку проблему матчу 5-го туру чемпіонату України повідомляє Dynamo.kiev.ua.
"Минулого тижня спорткомплекс за величезні заборгованості було повністю відключено від електропостачання на дві доби. У результаті, станом на поточний момент немає жодних гарантій, що "Олімпійський" зможе взяти на себе проведення майбутнього матчу", – повідомляє сайт.
"З огляду на цю обставину, а також те, що, згідно з вердиктом КДК ФФУ, поєдинок "Динамо" – "Зірка" має пройти за порожніх трибун, висока ймовірність, що врешті дану зустріч буде проведено на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського", – йдеться у повідомленні.
Київське "Динамо" і "Зірка" з Кропивницького (колишній Кіровоград) повинні зійтися на полі вже в цю п'ятницю.
Нагадаємо, що власність і рахунки спортивної арени ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" заарештували через борг у 2 мільярди гривень.
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