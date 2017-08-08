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Матч "Динамо" – "Зірка" може відбутися на іншому стадіоні через борги "Олімпійського"

Минулого тижня спорткомплекс за величезні заборгованості було повністю відключено від електропостачання на дві доби
Матч між київським "Динамо" і кропивницькою "Зіркою" 11 серпня можуть перенести зі спорт-комплексу "Олімпійський" у Києві на інший стадіон через борги НСК.
Матч "Динамо" – "Зірка" може відбутися на іншому стадіоні через борги "Олімпійського" НСК "Олімпійський". Фото: Олег Стельмах

Про таку проблему матчу 5-го туру чемпіонату України повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Минулого тижня спорткомплекс за величезні заборгованості було повністю відключено від електропостачання на дві доби. У результаті, станом на поточний момент немає жодних гарантій, що "Олімпійський" зможе взяти на себе проведення майбутнього матчу", – повідомляє сайт.

"З огляду на цю обставину, а також те, що, згідно з вердиктом КДК ФФУ, поєдинок "Динамо" – "Зірка" має пройти за порожніх трибун, висока ймовірність, що врешті дану зустріч буде проведено на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського", – йдеться у повідомленні.

Київське "Динамо" і "Зірка" з Кропивницького (колишній Кіровоград) повинні зійтися на полі вже в цю п'ятницю.

Нагадаємо, що власність і рахунки спортивної арени ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" заарештували через борг у 2 мільярди гривень.

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08 08 2017 12:34
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