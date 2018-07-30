Матері Кольченка дозволили триденне побачення з сином
"Родичам дозволили побути разом три доби. Для більш комфортного перебування їм в готелі виправної установи виділили кімнату з усіма зручностями", - повідомляє "Інтерфакс-Урал" з посиланням на прес-службі регіонального громадського наглядового комітету.
Там також зазначили, що на зустрічі членів ГНК з Ларисою Кольченко жодних заяв або скарг від неї не надходило.
"Мама хоче лише одного, щоб її сина випустили на волю. Можливо, це може бути обмін на російських ув'язнених в українських в'язницях", - відзначили громадські працівники.
За їхніми даними, з моменту завершення голодування Кольченко набрав колишню вагу - 64 кілограми, скарг не висловлював.
"Просив надати можливість продовжувати навчання у вищому навчальному закладі. Донедавна він проходив безкоштовне навчання в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. Але навчання було призупинене, оскільки ув'язнений не надав адміністрації колонії договір на новий термін навчання", - пояснили в прес-службі.
Зазначається, що як тільки договір буде надано, Кольченко продовжить навчання.
"Працювати в колонії він не бажає, оскільки, каже, що багато часу у нього йде на самоосвіту", - додав представник ГНК.
Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.
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