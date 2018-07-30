Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Матері Кольченка дозволили триденне побачення з сином

Вона вже прибула до Челябінська
Мати українського політв’язня Олександра Кольченка, який відбуває покарання в російській колонії, отримала дозвіл на побачення з сином.
Матері Кольченка дозволили триденне побачення з сином Фото:з відкритих джерел

"Родичам дозволили побути разом три доби. Для більш комфортного перебування їм в готелі виправної установи виділили кімнату з усіма зручностями", -  повідомляє "Інтерфакс-Урал" з посиланням на прес-службі регіонального громадського наглядового комітету.

Там також зазначили, що на зустрічі членів ГНК з Ларисою Кольченко жодних заяв або скарг від неї не надходило.

"Мама хоче лише одного, щоб її сина випустили на волю. Можливо, це може бути обмін на російських ув'язнених в українських в'язницях", - відзначили громадські працівники.

За їхніми даними, з моменту завершення голодування Кольченко набрав колишню вагу - 64 кілограми, скарг не висловлював.

"Просив надати можливість продовжувати навчання у вищому навчальному закладі. Донедавна він проходив безкоштовне навчання в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. Але навчання було призупинене, оскільки ув'язнений не надав адміністрації колонії договір на новий термін навчання", - пояснили в прес-службі.

Зазначається, що як тільки договір буде надано, Кольченко продовжить навчання.

"Працювати в колонії він не бажає, оскільки, каже, що багато часу у нього йде на самоосвіту", - додав представник ГНК.

Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2018 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.