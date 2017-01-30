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Матері, яка закрила дітей в квартирі на дев'ять днів, продовжили арешт

Суд прийняв таке рішення, задовольнивши клопотання прокуратури
Голосіївський суд Києва продовжив арешт 21-річній Владиславі Трохимчук, яка кинула двох маленьких дітей одних у квартирі на дев'ять днів, ще на місяць.
Матері, яка закрила дітей в квартирі на дев Фото: ГУ Національної поліції в м. Києві

За цей час повинні закінчити всі слідчі дії, зокрема, отримати результати експертиз, повідомляє телеканал "112 Україна".

Зазначається, що суд прийняв таке рішення, задовольнивши клопотання прокуратури.

Нагадаємо, що у Києві уродженка Миколаївської області залишила двох дітей удома на господарстві аж на дев'ять днів. Хлопчикові, який загинув, було рік і 11 місяців, а його сестрі два роки і десять місяців. Дівчинка вижила, але у важкому стані потрапила до реанімації.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба розповів про подробиці страшної трагедії, яка сталася в Києві. За його словами, матір, що покинула маленьких дітей у квартирі, навмисно зачинила їх у кімнаті, щоб вони не могли вийти. До закритих у квартирі дітей приїжджала бабуся, але не змогла потрапити до квартири і просто пішла.

Матір, яка залишила двох дітей без догляду, арештували на два місяці без права на заставу.

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30 01 2017 19:41
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