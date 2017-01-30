Матері, яка закрила дітей в квартирі на дев'ять днів, продовжили арешт

Голосіївський суд Києва продовжив арешт 21-річній Владиславі Трохимчук, яка кинула двох маленьких дітей одних у квартирі на дев'ять днів, ще на місяць.

За цей час повинні закінчити всі слідчі дії, зокрема, отримати результати експертиз, повідомляє телеканал "112 Україна".

Зазначається, що суд прийняв таке рішення, задовольнивши клопотання прокуратури.

Нагадаємо, що у Києві уродженка Миколаївської області залишила двох дітей удома на господарстві аж на дев'ять днів. Хлопчикові, який загинув, було рік і 11 місяців, а його сестрі два роки і десять місяців. Дівчинка вижила, але у важкому стані потрапила до реанімації.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба розповів про подробиці страшної трагедії, яка сталася в Києві. За його словами, матір, що покинула маленьких дітей у квартирі, навмисно зачинила їх у кімнаті, щоб вони не могли вийти. До закритих у квартирі дітей приїжджала бабуся, але не змогла потрапити до квартири і просто пішла.

Матір, яка залишила двох дітей без догляду, арештували на два місяці без права на заставу.