Матері загиблого "кіборга", яка народила трійню в Житомирі місто купило квартиру
Таке рішення 20 квітня під час сесії Житомирської міської ради усі 39 присутніх депутатів підтримали одноголосно, повідомляє "Укрінформ".
"У проекті рішення передбачалася сума 800 тис. грн. Ми це питання обговорювали на погоджувальній раді. Батько трійні Андрій Ільницький повідомив, що вони вибрали квартиру в новобудові. Тому пропоную підтримати пропозицію всіх голів фракції і виділити 1 млн 200 тис. грн на придбання житла для цієї сім’ї. Народження трійні – це важлива подія не тільки для цієї родини, а й для всього міста. А Андрій та Лілія ще й втратили в АТО сина", – сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
12 квітня в Житомирському обласному перинатальному центрі 48-річна Лілія Ільницька народила трьох дівчаток. У зв’язку з цим Сухомлин пообіцяв, що ця сім’я стане першою з родин загиблих учасників АТО, які цьогоріч отримають житло, придбане за бюджетний кошт, і це буде трикімнатна квартира.
Нагадаємо, 7 квітня Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає компенсацію половини вартості житла учасникам бойових дій на Донбасі та внутрішнім переселенцям.
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