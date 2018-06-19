Матері зможуть записувати дітей до електронної черги в садок ще в палаті пологового будинку, – Мін'юст

Міністерство юстиції запустило пілотний проект, за яким реєстратори в пологових будинках матимуть планшети і допомагатимуть матерям у палатах оформляти потрібні документи, зокрема, й для реєстрації в дитсадок.

Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко.

"Завдяки планшетам можна буде миттєво направити відомості для проведення невідкладної державної реєстрації малюка та реєстрації місця проживання, подати електронну заявку на отримання допомоги при народженні дитини. Навіть записатися в електронну чергу в дитячий садок. І все це – прямо у пологовому", – наголосив міністр юстиції.

Він зауважив, що свідоцтва про народження формуються в електронному вигляді. Якщо батьки забажають отримати паперовий варіант, вони можуть зробити це на наступний день в пологовому, замовити доставку кур'єром або ж особисто відвідати будь-який відділ РАЦС в межах України.

"Якщо раніше сервіс з отримання свідоцтва про народження у пологовому займав добу, то зараз це можна зробити за кілька хвилин, буквально, біля ліжка молодої матусі. Сьогодні ми запустили цей проект у Києві. Далі до нього долучатимуться медичні заклади у обласних центрах", – заявив очільник Мін'юсту.

Він нагадав, що проект з видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологовому будинку стартував у серпні 2015 року. Зараз ця послуга доступна у 472 пологових країни.

"З моменту запуску проекту наші співробітники видали 307 тис. свідоцтв про народження найменших українців у медичних закладах. Цього року дві третини перших документів малюки отримують у пологових", – зазначив Павло Петренко.

Очільник київської юстиції Станіслав Куценко зауважив: лише за 5 місяців 2018 року в Києві народилися 14 149 немовлят, з яких половина була зареєстрована безпосередньо в пологовому будинку.

"У зв'язку з великим попитом на цю послугу ми вирішили її удосконалити і зробити ще зручнішою для молодих батьків. Відтепер наші спеціалісти приходитимуть до породіль з планшетами та допомагатимуть оформити необхідні документи, не виходячи з лікарняної палати", – сказав Станіслав Куценко.



Фото: minjust.gov.ua



Фото: minjust.gov.ua

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