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Матеріальна допомога не поширюється на 14 осіб із звільнених 73 заручників до рішення суду

За ними є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин
Серед 73 заручників, звільнених з окремих районів Донецької та Луганської областей, є 14 осіб, за якими порушено кримінальні провадження, тому на них не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до рішення суду.
Матеріальна допомога не поширюється на 14 осіб із звільнених 73 заручників до рішення суду Юрій Бірюков. Фото: espreso.tv

"Усі служби, відомства, групи тощо - усі були чудово обізнані про те, що серед 73 звільняються не всі "героїчні герої". Якщо конкретно, то 14 осіб: за ними є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин. Спочатку планувалося, що на етапі перельоту з Харкова їх доправлять окремо, на аеродром "Жуляни". Але втрутилася природа - "Жуляни" не приймали борти через погоду", - написав на своїй сторінці у Facebook радник Президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

За його словами, зокрема й гуманних міркувань до родичів було прийнято рішення не розділяти всіх звільнених на етапі зустрічі. Однак "на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду".

"Ми не кидаємо своїх ... Якщо наш сидить у полоні, незалежно від обставин, держава домагатиметься звільнення. Це, до речі, загальносвітова практика, що стосується турботи держави про будь-якого свого громадянина", - написав Бірюков.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

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