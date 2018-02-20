Матіос озвучив тривожну статистику самогубств військових в зоні АТО протягом 2017 року

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос звертає увагу на статистику самогубств серед військовослужбовців, що виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"Дуже сумна статистика самогубств серед людей, які тривалий час знаходяться (в зоні проведення АТО - ред.). За минулий рік, в середньому в тиждень 2-3 людини", - цитує прокурора Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив: "Це ті, хто перебуває з зоні АТО, або військових частин, які відводяться на злагодження або інше".

"Понад 500 тис українських чоловіків пройшли війну. А світова статистика говорить, що до 80% з них мають ті, чи інші ознаки посттравматичного синдрому, який виявляється і в жорстокості в сім'ї, і в агресії, і в несприйнятті мирного життя", - додав він.

Нагадаємо, в січні 2018 року в ЗСУ через небойові причини загинули 22 військовослужбовці. З них 11, а це половина, вчинили самогубства.