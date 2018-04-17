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Матіос подав до суду на Муженка

Матіос просить суд роз'яснити правомірність дій Генштабу, який обмежив допуск військових прокурорів на об'єкти ЗСУ
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос подав до суду на начальника Генерального штабу Віктора Муженка.
Матіос подав до суду на Муженка Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

Матіос в інтерв'ю "112 Україна" зазначив, що Генштаб незаконно заборонив військовим прокурорам відвідувати місця дислокації військових частин і з'єднань без письмового дозволу.

"Я подав позов до суду, який і має з'ясувати, чи правомірні дії Генштабу чи не правомірні", - заявив головний військовий прокурор.

Відповідачем в цьому процесі виступає Муженко та юридичне управління Генштабу.

Також Матіос відзначив, що за минулий рік у кримінальних провадженнях і адміністративних правопорушеннях військові прокурори прийняли участь у майже 60 тисяч судових засідань

"Нас 600 чоловік на всю державу, вдумайтесь, 600 чоловік і майже 60 тисяч судових засідань за тими речами, які вчинили військові. Завтра, відповідно до "фантазії" того, хто прийняв це доручення, зокрема, це керівництво Генштабу, ці 60 тисяч правопорушень будуть підзвітні і не керовані ні з чийого боку", - підкреслив військовий прокурор.

Нагадаємо, що народний депутат Антон Геращенко пропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка восени минулого року виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагав відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

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17 04 2018 09:38
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