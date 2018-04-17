Матіос подав до суду на Муженка

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос подав до суду на начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

Матіос в інтерв'ю "112 Україна" зазначив, що Генштаб незаконно заборонив військовим прокурорам відвідувати місця дислокації військових частин і з'єднань без письмового дозволу.

"Я подав позов до суду, який і має з'ясувати, чи правомірні дії Генштабу чи не правомірні", - заявив головний військовий прокурор.

Відповідачем в цьому процесі виступає Муженко та юридичне управління Генштабу.

Також Матіос відзначив, що за минулий рік у кримінальних провадженнях і адміністративних правопорушеннях військові прокурори прийняли участь у майже 60 тисяч судових засідань

"Нас 600 чоловік на всю державу, вдумайтесь, 600 чоловік і майже 60 тисяч судових засідань за тими речами, які вчинили військові. Завтра, відповідно до "фантазії" того, хто прийняв це доручення, зокрема, це керівництво Генштабу, ці 60 тисяч правопорушень будуть підзвітні і не керовані ні з чийого боку", - підкреслив військовий прокурор.

Нагадаємо, що народний депутат Антон Геращенко пропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка восени минулого року виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагав відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.