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Матіос повідомив про затримання "смотрящего" за всім бізнесом Курченка

Генерал-лейтенанта Денисюка затримано в рамках одномоментної антикорупційної операції
Правоохоронці затримали так званого "смотрящего" за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка, генерал-лейтенанта Станіслава Денисюка.
Матіос повідомив про затримання "смотрящего" за всім бізнесом Курченка Сергій Курченко. Фото: sport-xl.net

Про це під час брифінгу розповів військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє "Укрінформ".

"У цей момент частина людей, яких затримали у Києві, відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частині вручають підозри, частину доставляють зараз з Дніпропетровська, Харкова, Одеси", - сказав він.

"Ці люди не є при владі, але... скажу таке - зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того "смотрящего" за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Денисюка", - додав Матіос.

Нагадаємо, що правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затриманих будуть доставляти літаками до Києва.

Відзначимо, що в затриманого внаслідок одномоментної антикорупційної спецоперації екс-керівника Державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова вилучили 2,8 мільйона доларів готівки.

 

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