Матіос повідомив про затримання "смотрящего" за всім бізнесом Курченка
Про це під час брифінгу розповів військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє "Укрінформ".
"У цей момент частина людей, яких затримали у Києві, відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частині вручають підозри, частину доставляють зараз з Дніпропетровська, Харкова, Одеси", - сказав він.
"Ці люди не є при владі, але... скажу таке - зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того "смотрящего" за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Денисюка", - додав Матіос.
Нагадаємо, що правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затриманих будуть доставляти літаками до Києва.
Відзначимо, що в затриманого внаслідок одномоментної антикорупційної спецоперації екс-керівника Державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова вилучили 2,8 мільйона доларів готівки.
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