Матіос повідомив про затримання "смотрящего" за всім бізнесом Курченка

Правоохоронці затримали так званого "смотрящего" за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка, генерал-лейтенанта Станіслава Денисюка.

Про це під час брифінгу розповів військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє "Укрінформ".

"У цей момент частина людей, яких затримали у Києві, відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частині вручають підозри, частину доставляють зараз з Дніпропетровська, Харкова, Одеси", - сказав він.

"Ці люди не є при владі, але... скажу таке - зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того "смотрящего" за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Денисюка", - додав Матіос.