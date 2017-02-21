ПОЛІТИКА НОВИНИГоловний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 14 березня буде передано до суду обвинувальний акт у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Матіос розповів, коли справу про держзраду Януковича передадуть до суду
Віктору Януковичу загрожує довічне ув'язнення
Фото:tass
"14 березня обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду для розгляду по суті", - заявив він в ефірі телеканалу 112 Україна.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.
Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.
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21 02 2017 06:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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