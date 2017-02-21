Матіос розповів, коли справу про держзраду Януковича передадуть до суду

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 14 березня буде передано до суду обвинувальний акт у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

"14 березня обвинувальний акт щодо держзради Януковича буде передано до суду для розгляду по суті", - заявив він в ефірі телеканалу 112 Україна.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.