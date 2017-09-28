Матіос розповів, що на одному зі складів з ракетами виявили п'яних офіцерів
"Вчора в одній з частин на території України на складах, де зберігаються ракетні вистріли для ракет дальньої дії, військовою прокуратурою були виявлені на місці несення служби два старші офіцери, які перебували у стані повного алкогольного сп'яніння", - сказав Матіос в ході брифінгу в Одесі, пише "Укрінформ".
За його словами, підполковник і полковник, які мали забезпечувати охорону складів, відсторонені від служби, на них складені відповідні протоколи.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
У Збройних силах України вбачають теракт у вибухах на військових складах у Калинівці.
Матіос же, в свою чергу, спростував інформацію про диверсійні групи у Калинівці Вінницької області, де горіли військові склади.
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