Матіос розповів, що на одному зі складів з ракетами виявили п'яних офіцерів

Військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що в одній із військових частин на складах, де зберігаються реактивні частини для ракет дальньої дії, виявлено двох офіцерів у стані алкогольного сп'яніння.

"Вчора в одній з частин на території України на складах, де зберігаються ракетні вистріли для ракет дальньої дії, військовою прокуратурою були виявлені на місці несення служби два старші офіцери, які перебували у стані повного алкогольного сп'яніння", - сказав Матіос в ході брифінгу в Одесі, пише "Укрінформ".

За його словами, підполковник і полковник, які мали забезпечувати охорону складів, відсторонені від служби, на них складені відповідні протоколи.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

У Збройних силах України вбачають теракт у вибухах на військових складах у Калинівці.

Матіос же, в свою чергу, спростував інформацію про диверсійні групи у Калинівці Вінницької області, де горіли військові склади.