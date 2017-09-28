Матіос спростовує інформацію щодо диверсійних груп у Калинівці

Матіос зазначив, що даних про безпілотні апарати слідство, яке працює, не встановило

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос спростував інформацію про диверсійні групи у Калинівці Вінницької області, де горіли військові склади.

"Є момент, який би я хотів відзначити, - диверсійних груп, про які говорить Фейсбук і інші, слідством з вивченням матеріалів СБУ і інших правоохоронних органів на території Вінницької області встановлено не було і даних про їх немає", - зазначив Матіос, повідомляє "112 Україна".

Також Матіос зазначив, що даних про безпілотні апарати слідство, яке працює, не встановило.

"Антитерористичні навчання СБУ фактично повинні були проходити у Могилеві і вони фактично не розпочалися. Ніяких груп ДРГ чи тих, кого затримали і втік, - не було. Ми маємо встановити причину чому так трапилось. Це неналежне зберігання, яке забезпечувалось технічними можливостями 1987 року випуску", - зазначили в прокуратурі.

Як відомо, у Збройних силах України вбачають теракт у вибухах на військових складах у Калинівці Вінницької області.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.