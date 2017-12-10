Матіос закликає не підписувати зміни до КПК через правку Лозового
"Зміни до КПК підписувати не можна! Я звернувся до всіх керівників правоохоронних органів та керівників юридичних ВУЗів і Академії правових наук підтримати мою позицію", - написав Матіос у Facebook.
Він висловив сподівання, що голова ВР України Андрій Парубій "одумається" і не придумуватиме "ноу-хау" в частині "здійснення редакційного та техніко-юридичного доопрацювання", а фактично переписування окремих норм Закону.
"Якщо так зроблять – це становитиме склад злочину", - підсумував Матіос.
Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу.
Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.
За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.
Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.
Національне антикорупційне бюро закликало Президента Петра Порошенка ветувати ухвалений напередодні закон про судову реформу через низку змін у Кримінальний процесуальний кодекс.
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