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Матір, яку підозрюють у вбивстві двох дітей, арештували без права на заставу

Вона працювала вихователькою у дитячому садку
Суд в закритому режимі обрав запобіжний захід для Катерини Бабкіної, яку підозрюють у вбивстві двох власних малолітніх дітей, у вигляді арешту без права внесення застави.
Матір, яку підозрюють у вбивстві двох дітей, арештували без права на заставу Катерина Бабкіна. Фото: pravda.com.ua

Таке рішення прийняв Дарницький районний суд Києва 29 жовтня, інформує "Українська правда".

Як пише видання, суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 без права внесення застави.

"На початку засідання адвокат Світлана Чопівська клопотала про закрите засідання, хоча сама підозрювана наполягала на відкритому режимі і не підтримувала заяви свого захисника. Суд задовольнив клопотання та попросив видалитися із зали засідання журналістів", - йдеться у повідомленні.

Прокурор Олександр Суботін зазначив, що в ході досудового розслідування буде встановлено, чи не було у жінки спільників, а також мотиви злочину.

Крім того обвинувачення наполягає на стаціонарному психологічному дослідженні жінки. За словами прокурора, обвинувачена під час засідання давала "логічні показання".

Жінка працювала вихователькою у дитячому садку, пише УП. За словами її адвоката, в останні кілька днів Бабкіній почали надсилати погрози в соцмережах.

Дії 36-річної жінки кваліфіковано за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей).

Нагадаємо, що інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26 жовтня від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходила на зв'язок.

Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ - Чернигів в неадекватному стані. У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.

У воді біля берега правоохоронці виявили носовий платок та декілька цукерок, які, ймовірно, належали зниклим дітям, а зранку наступного дня водолази виявили тіла втоплених дітей.

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29 10 2018 19:14
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