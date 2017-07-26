НОВИНИМатрос на борту есмінця ВМС США натиснув неправильну кнопку під час навчань у червні, зіпсувавши тестування ракети вартістю $100 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Матрос на борту есмінця ВМС США зіпсував тестування ракети вартістю $100 млн
Три попередні випробування були успішними
Фото: Reuters / U.S. Navy
"Це було четверте випробування нової ракети-перехоплювача, розробленої в рамках загальної американської та японської військової програми з боротьби із можливою атакою балістичної ракети середньої дальності з боку Північної Кореї", - повідомляє The Times.
Наголошується, що три попередні випробування були успішними.
Як відомо, в липні США провели випробування з перехоплення балістичної ракети середньої дальності.
Американська система ПРО THAAD успішно перехопила всі 14 ракет, запущених у рамках випробувань за останнє десятиліття.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запропонував бізнесмену Річарду Спенсеру посаду командувача ВМС США .
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