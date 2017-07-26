Матрос на борту есмінця ВМС США зіпсував тестування ракети вартістю $100 млн

Три попередні випробування були успішними

Матрос на борту есмінця ВМС США натиснув неправильну кнопку під час навчань у червні, зіпсувавши тестування ракети вартістю $100 млн.

"Це було четверте випробування нової ракети-перехоплювача, розробленої в рамках загальної американської та японської військової програми з боротьби із можливою атакою балістичної ракети середньої дальності з боку Північної Кореї", - повідомляє The Times.

Наголошується, що три попередні випробування були успішними.

Як відомо, в липні США провели випробування з перехоплення балістичної ракети середньої дальності.

Американська система ПРО THAAD успішно перехопила всі 14 ракет, запущених у рамках випробувань за останнє десятиліття.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запропонував бізнесмену Річарду Спенсеру посаду командувача ВМС США .