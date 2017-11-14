CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Mattel, виробник ляльок Barbie, оголосила про швидкий вихід першої ляльки в хіджабі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Mattel представила ляльку Barbie в хіджабі
Лялька вийде в продаж в наступному році
Фото: AP/Scanpix/LETA
Про це пише RNS з посиланням на повідомлення компанії.
Лялька буде випущена на честь американської фехтувальниці Ібтіхадж Мухаммад, яка запам'яталася тим, що стала першою спортсменкою з США, яка виступила на Олімпіаді в хіджабі. Пізніше вона завоювала титул чемпіонки світу в цьому виді спорту.
"Ми раді вшанувати Ібтіхадж Мухаммад унікальною лялькою Barbie! Ібтіхадж продовжує надихати жінок і дівчат по всьому світу долати перешкоди", - випливає з повідомлення Mattel в Twitter.
Mattel також опублікувала фотографію нової ляльки. Вона оформлена в якості фехтувальниці в хіджабі зі шпагою і шоломом в руках. Лялька вийде в продаж в наступному році.
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