Mattel представила ляльку Barbie в хіджабі

Лялька вийде в продаж в наступному році

Компанія Mattel, виробник ляльок Barbie, оголосила про швидкий вихід першої ляльки в хіджабі.

Про це пише RNS з посиланням на повідомлення компанії.

Лялька буде випущена на честь американської фехтувальниці Ібтіхадж Мухаммад, яка запам'яталася тим, що стала першою спортсменкою з США, яка виступила на Олімпіаді в хіджабі. Пізніше вона завоювала титул чемпіонки світу в цьому виді спорту.

"Ми раді вшанувати Ібтіхадж Мухаммад унікальною лялькою Barbie! Ібтіхадж продовжує надихати жінок і дівчат по всьому світу долати перешкоди", - випливає з повідомлення Mattel в Twitter.

Mattel також опублікувала фотографію нової ляльки. Вона оформлена в якості фехтувальниці в хіджабі зі шпагою і шоломом в руках. Лялька вийде в продаж в наступному році.