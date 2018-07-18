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Мати Балуха не проситиме Путіна про помилування сина

"Просити - це визнати свою провину"
Мати українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха, заявила, що не проситиме президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.
Мати Балуха не проситиме Путіна про помилування сина Фото: RFE/Pl

"Я Путіна просити не буду. Мене Вова (Володимир Балух, - ред.) не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити - це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен", - сказала вона, повідомляє "Крим. Реалії".

Нагадаємо,"суд" у Криму відмовив Балуху в достроковому звільненні.

Як відомо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

 
 
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18 07 2018 09:22
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