CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМати українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха, заявила, що не проситиме президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мати Балуха не проситиме Путіна про помилування сина
"Просити - це визнати свою провину"
Фото: RFE/Pl
"Я Путіна просити не буду. Мене Вова (Володимир Балух, - ред.) не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити - це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен", - сказала вона, повідомляє "Крим. Реалії".
Нагадаємо,"суд" у Криму відмовив Балуху в достроковому звільненні.
Як відомо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.
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