Мати Балуха не проситиме Путіна про помилування сина

Мати українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха, заявила, що не проситиме президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.

"Я Путіна просити не буду. Мене Вова (Володимир Балух, - ред.) не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити - це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен", - сказала вона, повідомляє "Крим. Реалії".

Нагадаємо,"суд" у Криму відмовив Балуху в достроковому звільненні.

Як відомо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.