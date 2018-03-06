Мати Кольченка повідомила про дзвінки з погрозами з Росії

На її думку, це "зроблено для того, щоб Саша опинився в ізоляції, не відчував підтримки і відмовився від прийнятого рішення"

Мати незаконно засудженого в РФ українця Олександра Кольченка заявила, що отримала телефонний дзвінок з погрозами від російської сторони, а саме - від представника громадської наглядової ради Челябінської області Василя Катане.

"1 червня мені подзвонив чоловік, що представився членом суспільно-наглядової ради Челябінської області. Він вимагав, щоб я вмовила Сашу припинити голодування, і просив не зустрічатися з адвокатом", - заявила мати Кольченка Лариса в інтерв'ю "Громадському радіо".

Лариса Кольченко додала, що зараз не має жодного зв’язку з сином, але припускає, що на нього також тисне адміністрація колонії з вимогою припинити голодування.

Також вона повідомила, що адвокат, який відвідує Олександра, не займається його захистом, а просто зустрічається з ув’язненим і передає інформацію.

"Адвокат відвідав його 31 травня. З його слів, Саша дуже схуд, але на здоров’я не скаржився. Раніше йому діагностували дефіцит ваги, він лежав у лікарні", - повідомила мати Кольченка.

Вона зазначила, що відколи Олександр оголосив голодування, ніхто з представників української влади з нею не зв’язувався.

Нагадаємо, що українського ув'язненого у РФ Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

Також, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги.