Мати Кольченка повідомила про дзвінки з погрозами з Росії
"1 червня мені подзвонив чоловік, що представився членом суспільно-наглядової ради Челябінської області. Він вимагав, щоб я вмовила Сашу припинити голодування, і просив не зустрічатися з адвокатом", - заявила мати Кольченка Лариса в інтерв'ю "Громадському радіо".
Лариса Кольченко додала, що зараз не має жодного зв’язку з сином, але припускає, що на нього також тисне адміністрація колонії з вимогою припинити голодування.
Також вона повідомила, що адвокат, який відвідує Олександра, не займається його захистом, а просто зустрічається з ув’язненим і передає інформацію.
"Адвокат відвідав його 31 травня. З його слів, Саша дуже схуд, але на здоров’я не скаржився. Раніше йому діагностували дефіцит ваги, він лежав у лікарні", - повідомила мати Кольченка.
Вона зазначила, що відколи Олександр оголосив голодування, ніхто з представників української влади з нею не зв’язувався.
Нагадаємо, що українського ув'язненого у РФ Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.
Також, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги.
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