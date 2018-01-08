Мати Кольченка про побачення з сином: він виглядає недобре

Мати Кольченка сподівається "лише на обмін"

Мати українського політв’язня Олександра Кольченка Лариса після триденного побачення з сином в колонії в Челябінську розповіла, що він "виглядає він недобре", але почав набирати вагу після припинення голодування.

"Він дуже худий, блідий. Мене це хвилює. Намагалася його якось підгодувати за ці три дні. Буду сподіватися, що йому стане краще. Він почав набирати вагу", – сказала Лариса Кольченко, повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, через відсутність інформації, Олександр Кольченко дуже цікавиться подіями в анексованому Криму і на материковій частині України.

"Про друзів і подруг розпитував, що відбувається на материковій Україні. Намагалася донести до нього цю інформацію... Він не знає, що відбувається в Криму і на материковій Україні. Розповідала про будівництво Керченського мосту, як будується Крим і Сімферополь", – зазначила мати кримчанина.

Вона додала, що негативного ставлення з боку засуджених до її сина немає, але з боку адміністрації "іноді бувають різні інциденти", однак "фізичне насильство до нього не застосовується".

Мати Кольченка сподівається "лише на обмін".

Раніше мати українського політв’язня Олександра Кольченка, який відбуває покарання в російській колонії, отримала дозвіл на побачення з сином і вже прибула до Челябінська.

Пізніше ЗМІ оприлюднили відео зустрічі.