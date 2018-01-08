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Мати Кольченка про побачення з сином: він виглядає недобре

Мати Кольченка сподівається "лише на обмін"
Мати українського політв’язня Олександра Кольченка Лариса після триденного побачення з сином в колонії в Челябінську розповіла, що він "виглядає він недобре", але почав набирати вагу після припинення голодування.
Мати Кольченка про побачення з сином: він виглядає недобре Фото:з відкритих джерел

"Він дуже худий, блідий. Мене це хвилює. Намагалася його якось підгодувати за ці три дні. Буду сподіватися, що йому стане краще. Він почав набирати вагу", – сказала Лариса Кольченко,  повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, через відсутність інформації, Олександр Кольченко дуже цікавиться подіями в анексованому Криму і на материковій частині України.

"Про друзів і подруг розпитував, що відбувається на материковій Україні. Намагалася донести до нього цю інформацію... Він не знає, що відбувається в Криму і на материковій Україні. Розповідала про будівництво Керченського мосту, як будується Крим і Сімферополь", – зазначила мати кримчанина.

Вона додала, що негативного ставлення з боку засуджених до її сина немає, але з боку адміністрації "іноді бувають різні інциденти", однак "фізичне насильство до нього не застосовується".

Мати Кольченка сподівається "лише на обмін".

Раніше мати українського політв’язня Олександра Кольченка, який відбуває покарання в російській колонії, отримала дозвіл на побачення з сином і вже прибула до Челябінська.

Пізніше ЗМІ оприлюднили відео зустрічі.

Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.
 

 

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01 08 2018 14:38
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