Мати Кольченка вийшла на одиночний пікет в Криму, щоб привітати Сенцова

Кольченко засуджений до 10 років ув'язнення в Росії

Мати ув'язненого у Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.

Про це розповіла у Facebook мати ще одного фігуранта справи про "групу Сенцова" Ольга Афанасьєва.

Як відомо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.