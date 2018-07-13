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Мати Кольченка вийшла на одиночний пікет в Криму, щоб привітати Сенцова

Кольченко засуджений до 10 років ув'язнення в Росії
Мати ув'язненого у Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.
Мати Кольченка вийшла на одиночний пікет в Криму, щоб привітати Сенцова Фото: соцмережі

Про це розповіла у Facebook мати ще одного фігуранта справи про "групу Сенцова" Ольга Афанасьєва.

Як відомо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, що Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє його.

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13 07 2018 20:55
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