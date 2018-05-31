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У Кольченка діагностували дефіцит ваги

Український політв'язень Олександр Кольченко, який оголосив про голодування у знак солідарності з кінорежисером Олегом Сенцовим, виснажений, і міг піти на цей крок через відчай
За її словами, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги, і вона відмовляла його від намірів оголосити голодування.
У Кольченка діагностували дефіцит ваги Олександр Кольченко. Фото: svoboda.org

"Вони (Сенцов і Кольченко, - ред.) раніше про це говорили, але він (Кольченко, — ред.) не вітав такі радикальні методи з приводу голодування. Він поважає думку Олега і написав, що дуже стурбований станом його здоров'я і готовий його підтримати у голодуванні. Може, від відчаю вони до цього прийшли: за 4 роки нічого не зрушилося з місця, і Олег вибрав такий радикальний шлях протесту",- сказала мати Кольченка.

Вона зазначила, що не вірить, що голодування може привести до бажаного результату, і Олег Сенцов, за її словами, "висунув нездійсненні вимоги".

"Хоча по всьому світу проходять акції підтримки, мені здається, на Росію це мало діє. Ми бачили, яке правосуддя там. Мені здається, не варто розраховувати на співчуття і милосердя з боку Росії", - зазначила Лариса Кольченко.

Нагадаємо, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

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31 05 2018 16:30
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