У Кольченка діагностували дефіцит ваги
"Вони (Сенцов і Кольченко, - ред.) раніше про це говорили, але він (Кольченко, — ред.) не вітав такі радикальні методи з приводу голодування. Він поважає думку Олега і написав, що дуже стурбований станом його здоров'я і готовий його підтримати у голодуванні. Може, від відчаю вони до цього прийшли: за 4 роки нічого не зрушилося з місця, і Олег вибрав такий радикальний шлях протесту",- сказала мати Кольченка.
Вона зазначила, що не вірить, що голодування може привести до бажаного результату, і Олег Сенцов, за її словами, "висунув нездійсненні вимоги".
"Хоча по всьому світу проходять акції підтримки, мені здається, на Росію це мало діє. Ми бачили, яке правосуддя там. Мені здається, не варто розраховувати на співчуття і милосердя з боку Росії", - зазначила Лариса Кольченко.
Нагадаємо, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї