Мати кримського політв'язня оголосила голодування
Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".
Мати політв'язня зазначила, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина. У ФСБ відповіли, що на її звернення нададуть відповідь упродовж місяця.
За інформацією "Кримської соладірності", Раіме Примова – інвалід 2-ї групи. Вона має лише одну нирку, також в неї діагностували захворювання печінки.
"Я хочу врятувати свого сина, хочу, аби його також включили у списки на обмін. Більше не можу чекати", – сказала Примова.
Зараз у російських та кримських тюрмах голодують четверо українських політв'язнів – Володимир Балух, Олег Сенцов, Станіслав Клих та Олександр Шумков.
Нурі Примов – мешканець Севастополя. У січні 2015 року його арештували та звинуватили в організації діяльності "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року Примова в анексованому Криму засудили до 5 років колонії.
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