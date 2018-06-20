Мати кримського політв'язня оголосила голодування

Мати політв'язня повідомила, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина

Мати кримського політв’язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова Раіме Примова оголосила голодування.

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

Мати політв'язня зазначила, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина. У ФСБ відповіли, що на її звернення нададуть відповідь упродовж місяця.

За інформацією "Кримської соладірності", Раіме Примова – інвалід 2-ї групи. Вона має лише одну нирку, також в неї діагностували захворювання печінки.

"Я хочу врятувати свого сина, хочу, аби його також включили у списки на обмін. Більше не можу чекати", – сказала Примова.

Зараз у російських та кримських тюрмах голодують четверо українських політв'язнів – Володимир Балух, Олег Сенцов, Станіслав Клих та Олександр Шумков.

Нурі Примов – мешканець Севастополя. У січні 2015 року його арештували та звинуватили в організації діяльності "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року Примова в анексованому Криму засудили до 5 років колонії.