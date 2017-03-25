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Мати Паршова, який стріляв у екс-депутата Вороненкова, впізнала тіло сина в морзі

Поховають кілера в Дніпрі
Мати кілера депутата Дениса Вороненкова Павла Паршова, який не вижив після смертельного поранення, впізнала його в морзі.
Мати Паршова, який стріляв у екс-депутата Вороненкова, впізнала тіло сина в морзі Фото: reuters.com

Тетяна Паршова приїхала до столиці з Дніпра, йдеться в сюжеті ТСН.

Паршову супроводжував слідчий прокуратури та адвокат. Жінка підтвердила, що загиблий є її сином - 29-річним Павлом Паршовим.

Напередодні жінка телефоном повідомила, що з сином давно не спілкувалась, і підтвердила, що він довгий час переховувався від слідства в Росії.

Наразі відомо, що поховають кілера в Дніпрі.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Вдова вбитого екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова не має наміру виїжджати з України.

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25 03 2017 23:15
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