Мати Паршова, який стріляв у екс-депутата Вороненкова, впізнала тіло сина в морзі
Тетяна Паршова приїхала до столиці з Дніпра, йдеться в сюжеті ТСН.
Паршову супроводжував слідчий прокуратури та адвокат. Жінка підтвердила, що загиблий є її сином - 29-річним Павлом Паршовим.
Напередодні жінка телефоном повідомила, що з сином давно не спілкувалась, і підтвердила, що він довгий час переховувався від слідства в Росії.
Наразі відомо, що поховають кілера в Дніпрі.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
Вдова вбитого екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова оперна співачка Марія Максакова не має наміру виїжджати з України.
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