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Мати полоненого росіянина Агєєва звернулася до Порошенка, - ВІДЕО

Вона запевняє, що в разі помилування, Віктор Агєєв винесе з цього життєвий великий урок
Мати полоненого російського військового Віктора Агєєва звернулася до президента Петра Порошенка з проханням про помилування її сина.
Мати полоненого росіянина Агєєва звернулася до Порошенка, - ВІДЕО Фото: скріншот

Мати Агєєва, Світлана Агєєва звернулася до президента Петра Порошенка з проханням помилувати її сина та дозволити їй з ним побачитися.

Відео зі зверненням з'явилося в мережі YouTube.

"Шановний пане президенте! Я би хотіла звернутися до вас з проханням про помилування мого сина й дуже хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним або хоча б на те, щоб дозволили передати йому моє відео-звернення", - говорить мати Агєєва.

Також вона запевняє, що немає жодного уявлення, як її син опинився на Донбасі, і хто його змусив прийняти таке рішення.

Вона запевняє, що в разі помилування, Віктор Агєєв винесе з цього життєвий великий урок.

Нагадаємо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Як відомо,  українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.

У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.

Міноборони Росії спростовує повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва в Луганській області.

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Жолобок.

Мати російського військового Віктора Агеєва, який потрапив в полон під селищем Жолобок Луганської області, звернулася в Алтайське відділення партії "Яблуко" з проханням допомогти з'ясувати долю сина.

 

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12 07 2017 15:53
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