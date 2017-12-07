Мати полоненого росіянина Агєєва звернулася до Порошенка, - ВІДЕО

Вона запевняє, що в разі помилування, Віктор Агєєв винесе з цього життєвий великий урок

Мати полоненого російського військового Віктора Агєєва звернулася до президента Петра Порошенка з проханням про помилування її сина.

Мати Агєєва, Світлана Агєєва звернулася до президента Петра Порошенка з проханням помилувати її сина та дозволити їй з ним побачитися.

Відео зі зверненням з'явилося в мережі YouTube.

"Шановний пане президенте! Я би хотіла звернутися до вас з проханням про помилування мого сина й дуже хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним або хоча б на те, щоб дозволили передати йому моє відео-звернення", - говорить мати Агєєва.

Також вона запевняє, що немає жодного уявлення, як її син опинився на Донбасі, і хто його змусив прийняти таке рішення.

Вона запевняє, що в разі помилування, Віктор Агєєв винесе з цього життєвий великий урок.

Нагадаємо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Як відомо, українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.