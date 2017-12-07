Мати полоненого росіянина Агєєва звернулася до Порошенка, - ВІДЕО
Мати Агєєва, Світлана Агєєва звернулася до президента Петра Порошенка з проханням помилувати її сина та дозволити їй з ним побачитися.
Відео зі зверненням з'явилося в мережі YouTube.
"Шановний пане президенте! Я би хотіла звернутися до вас з проханням про помилування мого сина й дуже хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним або хоча б на те, щоб дозволили передати йому моє відео-звернення", - говорить мати Агєєва.
Також вона запевняє, що немає жодного уявлення, як її син опинився на Донбасі, і хто його змусив прийняти таке рішення.
Вона запевняє, що в разі помилування, Віктор Агєєв винесе з цього життєвий великий урок.
Нагадаємо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.
Як відомо, українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.
У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.
Міноборони Росії спростовує повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва в Луганській області.
Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Жолобок.
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