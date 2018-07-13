Мати Сенцова звернулася до Путіна з проханням помилувати сина

Мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Текст документу Громадське від сестри Сенцова Наталії Каплан.

Зазначимо, що клопотання написали 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

Підписувати звернення до Людмили Сенцової приїздив кінокритик Олексій Медведєв.

За словами Каплан, наразі реакції на це клопотання від Кремля немає.

Повний текст звернення Людмили Сенцової.

"Я звертаюся до вас з проханням помилувати мого сина Олега Геннадійовича Сенцова, 1976 р.н., засудженого російським судом до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у організації терористичного угруповання.

Всі матері люблять своїх дітей, бажають для них свободи та щастя. Мені важко судити про ступінь вини власного сина, хоча знаю його як мирного громадянина та людину, захоплену своєю професією — кінорежисурою.

Не буду вас переконувати в невинуватості Олега, хоча сама вірю в це. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він вже відсидів чотири роки у в’язниці. Його чекають діти, молодший син страждає від аутизму. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька.

Прошу вас, Володимир Володимирович, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо на нього вдома".

Раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, що Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.