Мати Шеремета: Я зрозуміла, що ця справа не буде розкрита
За словами Людмили Шеремет, вона два рази зустрічалася з Президентом Петром Порошенком.
"Я єдине запитала: "Ви – гарант, кажете про те, що це справа вашої честі, і хочете, щоб вона була розслідувана. А ось пан Аваков сказав, що це дуже серйозна справа, і вона відноситься до тих 7% справ, які взагалі не розкриваються". Тобто, я зрозуміла, що ця справа просто не буде розкрита. Ось і все", - сказала Шеремет в інтерв'ю "Громадському".
Разом з тим вона додала, що вірить Порошенку, який заявляє, що це справа його честі, і що він дійсно хоче, щоб її розкрили.
За словами матері вбитого журналіста, в курсі розслідування її не тримають.
"У нас є адвокат, з яким я один раз зустрічалася десь півроку тому, а то й більше. Його присутність і високе професійне прагнення до роботи в цій справі вселяє надію", - сказала Шеремет.
На її думку, для того, щоб прискорити розслідування, потрібна воля влади і бажання знайти винних.
"Мені не хотілося б, щоб постраждав хтось невинний через те, що у них щось не виходить, або є якісь інші причини, щоб не розкривати цю справу. Тому що такі прецеденти є", - сказала мати вбитого.
Але для винних вона хоче покарання згідно із законом.
"Нема мого сина. І мені не так важливо, що буде з винними. Нехай їх покарають згідно з законом. Мені чужого життя не треба", - підсумувала Людмила Шеремет.
Нагадаємо, що 20 липня 2016 року вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
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